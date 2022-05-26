حوادث
إحباط محاولة تهريب مخدرات
علم من مصدر مطلع، أن دورية تابعة للدرك الملكي بمركز إزمورن، وبتنسيق مع عناصر من مشاة البحرية بمركز بادس، تمكنت، أخيرا، من ضبط 39 رزمة من مخدر الشيرا كانت مخبأة بين مجموعة من الصخور بمنطقة غير محروسة، قرب شاطئ بادس بإقليم الحسيمة. وحسب المصدر ذاته فإن وزن 39 رزمة منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا