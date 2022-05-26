الأولى
صور ثكنات بحوزة بارون
حجز لباس حربي في بيته وسقوط خمسة عسكريين معه أحالت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أخيرا، بارونا دوليا مختصا في تهريب المخدرات، ومعه خمسة جنود بحرس الحدود بين القنيطرة ومولاي بوسلهام، قصد محاكمتهم، في أول جلسة ستعقدها غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال فيأكمل القراءة »
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