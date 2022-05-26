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حوادث

“اختطـاف” سـوق أسبوعـي

منذ 6 دقائق
عصابات تتحكم في الوافدين على “سوق الاثنين” ببرشيد بفرض إتاوات تنتزع تحت التهديد انتفض رواد سوق أسبوعي ببرشيد ضد تحكم عصابات، تخصص أفرادها في ابتزاز الوافدين على السوق الأسبوعي، بفرض إتاوات يجبر التجار على أدائها تحت التهديد، وكذلك على عموم المتبضعين الراغبين في دخول المكان المخصص للبيع بالجملة، وفي حالأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق


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