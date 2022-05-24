كوفيد-19 :200 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 132 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و388 ألفا و126 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و306 آلاف و689 شخصا، مقابل 24 مليونا و826 ألف و314 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و166 ألفا و916 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و149 ألفا و788 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98,5 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (93)، والرباط سلا القنيطرة (54)، ومراكش آسفي (20)، وفاس مكناس (10)، وطنجة تطوان الحسيمة (9)، وسوس ماسة (7)، وكلميم واد نون (3)، والعيون الساقية الحمراء (2)، وبني ملال خنيفرة (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 1053 حالة، في حين تم تسجيل أربع حالات خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 19 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,36 في المائة.