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الرياضة

وجوه جديدة بالمنتخب

منذ دقيقة واحدة
خاليلوزيتش يكشف عنها بعد غد ومزراوي وحارث حاضران كشفت مصادر مطلعة أن وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، سيكشف لائحة المنتخب الوطني، بعد غد (الأربعاء)، في ندوة صحافية بمركز محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة، ضاحية سلا، انطلاقا من الحادية عشرة صباحا. وينتظر أن يستدعي الناخب الوطني وجوها جديدة للمشاركة في المباراة الإعدادية،أكمل القراءة »


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