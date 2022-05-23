الرياضة
مارسيليا يصر على انتداب حارث
تقرير إيجابي يرجح بقاء اللاعب بالفريق الفرنسي دخل أولمبيك مارسيليا الفرنسي في مفاوضات مع شالك 04 الألماني، بخصوص التعاقد مع المغربي أمين حارث، بعد أن قدم الطاقم التقني للفريق الفرنسي تقريرا إيجابيا عن اللاعب، وأبدى رغبته في بقائه بالفريق خلال الموسم المقبل. وكشفت صحيفة “بيلد” الألمانية أن أولمبيك مارسيليا يرغبأكمل القراءة »
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