الرياضة
الديربي في 19 يونيو
التنسيق مع سلطات البيضاء لتحديد ساعة انطلاقته توصلت الشركة الإسبانية، المكلفة ببرمجة مباريات البطولة الوطنية، بتنسيق مع العصبة الاحترافية، إلى تحديد موعد للديربي البيضاوي المؤجل، الذي سيحدد معالم البطل بنسبة كبيرة، في 19 يونيو المقبل. وتعذرت إقامة الديربي في موعده، لحساب الجولة 25 من البطولة، بسبب التزامات الوداد الرياضي بعصبةأكمل القراءة »
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