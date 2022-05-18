الأولى
تعويضات عن 8 هكتارات وهمية
توصلت لبنى لحلو، قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة، المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بتقرير مفصل حول فضائح تزوير ملفات التعويض التي اعتمدتها شركة “العمران”، بالقطاع السكني التاسع بجماعة قريبة من القنيطرة، بعدما تبين أن الإحصاء الحقيقي يتضمن مساحة 18 هكتارا فقط، في الوقت الذي اعتمدت المديرية الإقليمية للشركة علىأكمل القراءة »
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