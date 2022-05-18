مجتمع
احتقان في مؤسسة التعاون الوطني
التنسيق النقابي يقرر الإضراب وأوضاع القطاع تسائل وزيرة التضامن أمام البرلمان قررت النقابات الأكثر تمثيلية داخل مؤسسة التعاون الوطني، خوض إضراب وطني يوم 19 ماي الجاري، احتجاجا على وضعية الاحتقان داخل المؤسسة وغياب الحوار القطاعي. وأعلن التنسيق الرباعي المشكل من نقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة، والاتحادأكمل القراءة »
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