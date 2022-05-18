fbpx
مجتمع

احتقان في مؤسسة التعاون الوطني

منذ 3 دقائق
التنسيق النقابي يقرر الإضراب وأوضاع القطاع تسائل وزيرة التضامن أمام البرلمان قررت النقابات الأكثر تمثيلية داخل مؤسسة التعاون الوطني، خوض إضراب وطني يوم 19 ماي الجاري، احتجاجا على وضعية الاحتقان داخل المؤسسة وغياب الحوار القطاعي. وأعلن التنسيق الرباعي المشكل من نقابات الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل والنقابة المستقلة، والاتحادأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 3 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة