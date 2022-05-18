حوادث
719 ضحية للاتجار بالبشر
غياب قاعدة بيانات وطنية تعكس الحجم الحقيقي للظاهرة بلغ عدد ضحايا الاتجار بالشر، خلال ثلاث سنوات الأخيرة، 719 ضحية، ما شكل ارتفاعا كبيرا، بالمقارنة مع السنوات الماضية. الإعلان عن هذا الرقم جاء في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول “حقوق الإنسان 2021 تداعيات “كوفيد 19” على الفئات الهشة ومسارات الفعلية”،أكمل القراءة »
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