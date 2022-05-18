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حوادث

719‭ ‬ضحية‭ ‬للاتجار‭ ‬بالبشر

منذ 5 دقائق
عدد الضحايا في تزايد ما يثير قلقا كبيرا (أرشيف)
غياب‭ ‬قاعدة‭ ‬بيانات‭ ‬وطنية‭ ‬تعكس‭ ‬الحجم‭ ‬الحقيقي‭ ‬للظاهرة بلغ‭ ‬عدد‭ ‬ضحايا‭ ‬الاتجار‭ ‬بالشر،‭ ‬خلال‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬الأخيرة،‭ ‬719‭ ‬ضحية،‭ ‬ما‭ ‬شكل‭ ‬ارتفاعا‭ ‬كبيرا،‭ ‬بالمقارنة‭ ‬مع‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية‭.‬ الإعلان‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حول‭ “‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬2021‭ ‬تداعيات‭ “‬كوفيد‭ ‬19‭” ‬على‭ ‬الفئات‭ ‬الهشة‭ ‬ومسارات‭ ‬الفعلية‭”‬،‭أكمل القراءة »


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