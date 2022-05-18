حوادث
مصرع ثلاثة أشخاص بالمحمدية
لقي ثلاثة أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم في حادث مرور وقع لهم بالمدارة الطرقية الفاصلة بين تيط مليل وأهل لغلام نواحي البيضاء والشلالات وعين حرودة التابعتين لعمالة المحمدية، إثر اصطدام السيارة بشاحنة من الحجم الكبير. وأوردت مصادر عليمة لـ” الصباح”، ان القتلى تم سحقهم تحت عجلات الشاحنة وحولت جثثهم إلىأكمل القراءة »
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