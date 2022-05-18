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حوادث

مصرع‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬بالمحمدية

منذ 5 دقائق
لقي‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬من‭ ‬أسرة‭ ‬واحدة‭ ‬مصرعهم‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬مرور‭ ‬وقع‭ ‬لهم‭ ‬بالمدارة‭ ‬الطرقية‭ ‬الفاصلة‭ ‬بين‭ ‬تيط‭ ‬مليل‭ ‬وأهل‭ ‬لغلام‭ ‬نواحي‭ ‬البيضاء‭ ‬والشلالات‭ ‬وعين‭ ‬حرودة‭ ‬التابعتين‭ ‬لعمالة‭ ‬المحمدية،‭ ‬إثر‭ ‬اصطدام‭ ‬السيارة‭ ‬بشاحنة‭ ‬من‭ ‬الحجم‭ ‬الكبير‭.‬ وأوردت‭ ‬مصادر‭ ‬عليمة‭ ‬لـ‭” ‬الصباح‭”‬،‭ ‬ان‭ ‬القتلى‭ ‬تم‭ ‬سحقهم‭ ‬تحت‭ ‬عجلات‭ ‬الشاحنة‭ ‬وحولت‭ ‬جثثهم‭ ‬إلى‭أكمل القراءة »


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منذ 5 دقائق


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