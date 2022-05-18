fbpx
الرياضة

الدفاع يواصل نزيف النقاط

منذ دقيقتين
أرغمه اتحاد طنجة على التعادل بالميدان بعدما كان قريبا من الفوز عليه حسم التعادل مباراة الدفاع الحسني الجديدي وضيفه اتحاد طنجة (2-2) في المباراة، التي جمعتهما مساء أول أمس (الاثنين)، على أرضية ملعب العبدي، ضمن منافسات الجولة 24 من البطولة، ليواصل الفريق الجديدي عجزه عن الفوز بميدانه، وهدر النقاط. وكادأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة