الرياضة
الدفاع يواصل نزيف النقاط
أرغمه اتحاد طنجة على التعادل بالميدان بعدما كان قريبا من الفوز عليه حسم التعادل مباراة الدفاع الحسني الجديدي وضيفه اتحاد طنجة (2-2) في المباراة، التي جمعتهما مساء أول أمس (الاثنين)، على أرضية ملعب العبدي، ضمن منافسات الجولة 24 من البطولة، ليواصل الفريق الجديدي عجزه عن الفوز بميدانه، وهدر النقاط. وكادأكمل القراءة »
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