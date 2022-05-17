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رجاويون حولوا خريبكة لساحة حرب
حرق محاصيل زراعية ومحاولة قتل مسؤول أمني واقتحام بيوت وتخريب سيارات ومحلات تسبب المئات من أنصار الرجاء الرياضي، أول أمس (الأحد)، في أعمال عنف وشغب بخريبكة، عقب هزيمة فريقهم أمام وادي زم، متذيل الترتيب. وخرب الغاضبون عشرات السيارات التي كانت مركونة، قرب المركب الرياضي للفوسفاط، الذي احتضن المباراة، قبل أن يواصلواأكمل القراءة »
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