حوادث
نزاع يفضي إلى مقتل حارس سيارات
إصابة شخصين آخرين بجروح بالغة والأبحاث مستمرة لتحديد ملابسات الحادث أسفر عراك عنيف بالأسلحة البيضاء، نشب، أول أمس (السبت)، بين أفراد عائلة واحدة حول أحقية استغلال موقف للسيارات بطنجة، عن مصرع أحدهم متأثرا بطعنات سكين تسببت له في نزيف حاد ولم تترك له أملا في الحياة، وإصابة اثنين آخرين بجروحأكمل القراءة »
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