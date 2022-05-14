الرياضة
أزعناك يوقع لأنتويرب لثلاثة مواسم
وقع أنتويرب البلجيكي عقدا احترافيا مع اللاعب المغربي آدم زعناك، لمدة ثلاثة مواسم قابلة للتجديد، بعد أن اقتنع بمؤهلاته التقنية والبدنية مسؤولو الفريق. وعلمت “الصباح”، أن أنتويرب الذي يخوض منافسات الدوري المصغر البلجيكي لنيل لقب البطولة المحلية، بادر إلى التوقيع مع أزعناك، الذي أبان إمكانيات عالية في وسط الميدان، الشيءأكمل القراءة »
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