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الرياضة

الجيش وتطوان… الحنين إلى الألقاب

منذ 3 دقائق
الأول يلعب ورقة المال للعودة إلى سكة التتويجات والثاني يطارد إنجازا تاريخيا سيكون الجيش الملكي أمام امتحان حقيقي، عندما يواجه المغرب التطواني، اليوم (السبت)، بالملعب الكبير في أكادير، في نهائي كأس العرش، انطلاقا من الرابعة عصرا. وكان مفترضا خوض نهائي موسم 2019 – 2020 قبل سنتين، إلا أنه جرى تأجيلهأكمل القراءة »


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