وطنية
المنصوري تعلن الحرب على العشوائي
لجنة تتبع برنامج «مدن بدون صفيح» ترصد النقط السوداء بجهة الرباط ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة أعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الأربعاء الماضي بمقر وزارة الداخلية، رفقة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اجتماعا للجنة المركزية لتتبع برنامج محاربة السكن الصفيحي بجهة الرباط- سلا- القنيطرة. وخصص الاجتماع، الذيأكمل القراءة »
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