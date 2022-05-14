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وطنية

المنصوري‭ ‬تعلن‭ ‬الحرب‭ ‬على‭ ‬العشوائي

منذ 38 ثانية
برنامج‭ ‬مدن‭ ‬بدون‭ ‬صفيح‭ ‬يواجه‭ ‬تحديات‭ ‬عديدة‭  (‬أرشيف‭) ‬
لجنة‭ ‬تتبع‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬مدن‭ ‬بدون‭ ‬صفيح‮»‬‭ ‬ترصد‭ ‬النقط‭ ‬السوداء‭ ‬بجهة‭ ‬الرباط‭ ‬ ترأست‭ ‬فاطمة‭ ‬الزهراء‭ ‬المنصوري،‭ ‬وزيرة‭ ‬أعداد‭ ‬التراب‭ ‬الوطني‭ ‬والتعمير‭ ‬والإسكان‭ ‬وسياسة‭ ‬المدينة،‭ ‬الأربعاء‭ ‬الماضي‭ ‬بمقر‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬رفقة‭ ‬عبد‭ ‬الوافي‭ ‬لفتيت،‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية،‭ ‬اجتماعا‭ ‬للجنة‭ ‬المركزية‭ ‬لتتبع‭ ‬برنامج‭ ‬محاربة‭ ‬السكن‭ ‬الصفيحي‭ ‬بجهة‭ ‬الرباط‭- ‬سلا‭- ‬القنيطرة‭.‬ وخصص‭ ‬الاجتماع،‭ ‬الذي‭أكمل القراءة »


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