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وطنية

قضاة يطالبون بالحماية

منذ 6 دقائق
راسلوا عبد النباوي بخصوص إعداد دليل يكون بمثابة ضابط مهني يؤطر حدود ونطاق تدبير المسؤول القضائي كشف قضاة ضرورة تخليق ودعم استقلالية المسؤول القضائي، عن طريق وضع معايير واضحة في اختياره وتعيينه، أهمها، النزاهة والاستقلالية والكفاءة وحسن التواصل، وهي النقاط التي اعتبروها ذات أهمية في تفعيل دور المسؤول القضائي فيأكمل القراءة »


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