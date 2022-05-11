وطنية
برلمانيون يتهربون من التصريح بالممتلكات
20 منهم نجحوا في التمويه على المجلس الأعلى للحسابات نجح نحو 20 برلمانيا في الغرفتين في التمويه و”الإفلات” بطرق احتيالية من “باراج” التصريح بالممتلكات، الذي يفرضه المجلس الأعلى للحسابات، على المسؤولين بمختلف أنواعهم، والمنتخبين “الكبار”. لم يقل البرلمانيون أنفسهم الحقيقة في شأن ما يملكونه، وهو ما جعل البعض منهم يفاخرأكمل القراءة »
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