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وطنية

برلمانيون‭ ‬يتهربون‭ ‬من‭ ‬التصريح‭ ‬بالممتلكات‭ ‬

منذ 5 دقائق
القانون‭ ‬عاجز‭ ‬عن‭ ‬ضبط‭ ‬المتهربين‭  (‬عبد‭ ‬المجيد‭ ‬بزيوات‭)‬
20‭ ‬منهم‭ ‬نجحوا‭ ‬في‭ ‬التمويه‭ ‬على‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات نجح‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬برلمانيا‭ ‬في‭ ‬الغرفتين‭ ‬في‭ ‬التمويه‭ ‬و‭”‬الإفلات‭” ‬بطرق‭ ‬احتيالية‭ ‬من‭ “‬باراج‭” ‬التصريح‭ ‬بالممتلكات،‭ ‬الذي‭ ‬يفرضه‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للحسابات،‭ ‬على‭ ‬المسؤولين‭ ‬بمختلف‭ ‬أنواعهم،‭ ‬والمنتخبين‭ “‬الكبار‭”.‬ لم‭ ‬يقل‭ ‬البرلمانيون‭ ‬أنفسهم‭ ‬الحقيقة‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬ما‭ ‬يملكونه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬جعل‭ ‬البعض‭ ‬منهم‭ ‬يفاخر‭أكمل القراءة »


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