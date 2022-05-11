fbpx
أســــــرة

الميكروشيدينغ‭ ‬لملء‭ ‬فراغ‭ ‬الحواجب

منذ 7 دقائق
يسرى‭ ‬خبيرة‭ ‬الماكياج‭ ‬شبه‭ ‬الدائم‭ (‬خاص‭)‬
خبيرة‭ ‬الماكياج‭ ‬شبه‭ ‬الدائم‭ ‬قالت‭ ‬إنه‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬ميكروبليدنغ‭ ‬لرسم‭ ‬الشعر الميكروشيدينغ‭ ‬الخيار‭ ‬الأفضل‭ ‬لصاحبات‭ ‬البشرة‭ ‬الدهنية‭ ‬والحساسة ‭ (‬خاص‭)‬ تحرص‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬النساء،‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬اطلالة‭ ‬مميزة،‭ ‬تحديد‭ ‬الحواجب‭ ‬حسب‭ ‬شكل‭ ‬الوجه‭ ‬وأيضا‭ ‬شخصيتهن،‭ ‬ومن‭ ‬التقنيات‭ ‬التي‭ ‬صارت‭ ‬اختيار‭ ‬الكثيرات‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬حواجب‭ ‬مثالية،‭ ‬ميكروبليدنغ‭.‬ لكن‭ ‬ما‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة