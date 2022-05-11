fbpx
الصباح الفني

لقطات

منذ 4 دقائق
أكبر‭ ‬ألماسة‭ ‬بيضاء‭ ‬للبيع طرحت‭ ‬للبيع‭ ‬أكبر‭ ‬ألماسة‭ ‬بيضاء‭ ‬عرفتها‭ ‬المزادات،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ألماسة‭ ‬تاريخية‭ ‬من‭ ‬اللون‭ ‬الأصفر‭ ‬الكناري‭ ‬يخصص‭ ‬جزء‭ ‬من‭ ‬ريعها‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭. ‬وقال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬المجوهرات‭ ‬لدى‭ ‬دار‭ “‬كريستيز‭” ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬ماكس‭ ‬فاوست‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬ألماسة‭ “‬ذي‭ ‬روك‭” ‬التي‭ ‬يبلغ‭ ‬وزنها‭ ‬228‭,‬31‭ ‬قيراطا‭ “‬هي‭ ‬أكبر‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق


زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة