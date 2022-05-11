الصباح الفني
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أكبر ألماسة بيضاء للبيع طرحت للبيع أكبر ألماسة بيضاء عرفتها المزادات، إلى جانب ألماسة تاريخية من اللون الأصفر الكناري يخصص جزء من ريعها للصليب الأحمر. وقال رئيس قسم المجوهرات لدى دار “كريستيز” في جنيف ماكس فاوست لوكالة فرانس برس إن ألماسة “ذي روك” التي يبلغ وزنها 228,31 قيراطا “هي أكبرأكمل القراءة »
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