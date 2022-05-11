الرياضة
تأجيل ملف السلة إلى 20 يونيو
أجلت محكمة جرائم الأموال بالرباط ملف جامعة السلة إلى 20 يونيو المقبل، المتابع فيه مصطفى أوراش، رئيس الجامعة، رفقة عضوين سابقين من مكتبه، بتهمة تبديد واختلاس أموال عمومية. وعلمت “الصباح”، أن المحكمة أجلت الملف، أول أمس (الاثنين)، بعدما سجلت حضور عبد الإله أسكور، المدير الإداري السابق، باعتباره شاهدا، غير أنأكمل القراءة »
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