الأولى
تحت الدف
استدعى وسيط المملكة رئيس جماعة بميدلت، قصد محاكمته، شكليا، بمقر هذه المؤسسة الدستورية، بعدما رفض صرف راتب هزيل لموظف جماعي، منذ أربع سنوات، رغم تعليمات القابض الإقليمي، وصحة الوثائق المدلى بها. ومنح الوسيط 10 أيام مهلة لرئيس الجماعة، بعدما رفض الرد في آجال 60 يوما، واستخدم في هذا الشطط “النعراتأكمل القراءة »
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