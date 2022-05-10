حوادث
أربع سنوات لمتهم بالنصب
المتهم انتحل صفة مسؤول كبير بمديرية مراقبة التراب الوطني قضت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية لدى المحكمة الابتدائية بالجديدة، أخيرا، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهم الرئيس والقاضي بإدانته في الدعوى العمومية، ومؤاخذته من أجل جنحة انتحال صفة نظم القانون شروط اكتسابها والنصب والتصرف في أموال مشتركة بسوء نية، قبلأكمل القراءة »
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