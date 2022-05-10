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إلزامية تصوير الاستنطاق في الجنايات

منذ 6 دقائق
A cheeky guy suspected of a crime tears up documents during an interrogation in front of an investigator.
الإجراء يشمل أيضا الجنح المعاقب عليها بأكثر من خمس سنوات أضحى بإمكان المشتبه في ارتكابهم بعض الجنح والجنايات، أن يستفيدوا، خلال مرحلة البحث من قبل الشرطة القضائية، من آلية التسجيل والتصوير، إذ حملت التعديلات التي أدخلت على مسودة قانون المسطرة الجنائية، في الشق المتعلق بالاستماع إلى المشتبه فيهم أمام الضابطةأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق
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