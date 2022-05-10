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150 مليارا لمعالجة نفايات البيضاء

منذ 8 ثواني
تعبئة موارد مالية ضخمة لتفادي كارثة بيئية على أطراف المدينة أعلنت نبيلة ارميلي، عمدة البيضاء، عن إحداث مصنع جديد لتثمين النفايات بكلفة 1.5 مليار درهم خلال الثلاث سنوات المقبلة على مساحة تقدر ب 35 هكتارا بإقليم مديونة، ضمن مشروع ضخم يجري الإعداد له مع عدد من الأطراف والشركاء. وأكدت رئيسةأكمل القراءة »


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منذ 8 ثواني
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