الأولى
إدانة خبير بالتزوير
أنهت المحكمة الزجرية عين السبع بالبيضاء النظر في ملف يتابع فيه خبير محلف لدى المحاكم، بإصدار حكم قضى بإدانته من أجل التزوير، الأسبوع الماضي. وقضت المحكمة في حق المتهم بالحبس 6 أشهر، موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، وفي الدعوى المدنية الحكم بـ 50 ألف درهم تعويضا مدنيا. وجاءأكمل القراءة »
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