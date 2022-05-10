الصباح الفني
قالوا
بنطلحة كتب الشاعر محمد بنطلحة تدوينة على صفحته بفيسبوك جاء فيها “النسيان مايسترو والذاكرة بهلوان”. زيدان كتب الروائي المصري يوسف زيدان تدوينة جاء فيها “ليس هناك ما أخطر على المختلفين من المتخلّفين”. الرجوي كتبت الفنانة نجاة الرجوي على حسابها الرسمي على “إنتسغرام” مقولة لأحلام مستغانمي جاء فيها “إن أجمل ماأكمل القراءة »
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