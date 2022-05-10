fbpx
الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقة واحدة
بنطلحة كتب‭ ‬الشاعر‭ ‬محمد‭ ‬بنطلحة‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ ‬صفحته‭ ‬بفيسبوك‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬النسيان‭ ‬مايسترو‭ ‬والذاكرة‭ ‬بهلوان‭”.‬ زيدان كتب‭ ‬الروائي‭ ‬المصري‭ ‬يوسف‭ ‬زيدان‭ ‬تدوينة‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬ليس‭ ‬هناك‭ ‬ما‭ ‬أخطر‭ ‬على‭ ‬المختلفين‭ ‬من‭ ‬المتخلّفين‭”.‬ الرجوي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬نجاة‭ ‬الرجوي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنتسغرام‭” ‬مقولة‭ ‬لأحلام‭ ‬مستغانمي‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬إن‭ ‬أجمل‭ ‬ما‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقة واحدة
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة