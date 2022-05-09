الرياضة
آسفي يستعيد توازنه
فاز على برشيد واقترب من حسم البقاء وأغرق منافسه استعاد أولمبيك آسفي توازنه، بعد فوزه الشاق على يوسفية برشيد، بثلاثة أهداف لاثنين، في المباراة التي جمعت بينهما، مساء أول أمس (السبت)، ضمن الدورة 23 من بطولة القسم الأول. وافتتح المهاجم عبد الغفور مهري سجل الأهداف في الدقيقة 32، بعدما ارتدتأكمل القراءة »
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