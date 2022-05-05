الرياضة
تكريم نجوم الرياضة بخريبكة
احتضنت الخزانة الوسائطية بخريبكة، الحفل السنوي الأول لاختيار أفضل رياضية ورياضي على المستوى الوطني والمحلي، من مسيرين ومدربين ولاعبين، من تنظيم جمعية العيون الخضراء. وتميز الحفل بحضور أسماء وازنة كهشام الدكيك وحكيم دومو وعزيز بودربالة وفتحي جمال وعبد الكريم الحضريوي وعزيز الصمدي ويحيى جبران وعبد الرحمان الحواصلي وطه المنصوري وخديجةأكمل القراءة »
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