الرياضة
الإدارة التقنية تؤرق لقجع
لارغيت يتلقى عرضا سعوديا وفان بويفيلد يرفض العرض المالي بات منصب المدير التقني الوطني يؤرق فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بعد أن عجز عن إيجاد بديل للويلزي روبيرتس أوشن، المنفصل عن الجامعة منذ يوليوز الماضي. وعلمت “الصباح”، أن محاولات جامعة الكرة التعاقد مع مدير تقني منذ حواليأكمل القراءة »
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