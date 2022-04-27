حوادث
سبـع سنـوات لسارقـي محـل تجـاري
تسللا إلى داخله من نافذة منزل وسطوا على مبالغ وسلع قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، إدانة متهمين، وحكمت على الأول بخمس سنوات والثاني بسنتين سجنا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة عن طريق التسلق. وكشفت الضابطةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا