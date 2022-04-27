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حوادث

سبـع سنـوات لسارقـي محـل تجـاري

منذ 10 دقائق
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تسللا إلى داخله من نافذة منزل وسطوا على مبالغ وسلع قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا، إدانة متهمين، وحكمت على الأول بخمس سنوات والثاني بسنتين سجنا نافذا، بعد متابعتهما من قبل الوكيل العام للملك لدى المحكمة نفسها، من أجل جناية السرقة الموصوفة عن طريق التسلق. وكشفت الضابطةأكمل القراءة »


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