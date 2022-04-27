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حوادث

قتيلان في حوادث سير بالناظور

منذ 39 ثانية
أسفرت حادثة سير وقعت قبيل مغرب، السبت الماضي، بالطريق الوطنية الرابطة بين العروي وسلوان بإقليم الناظور، عن وفاة شخص بالمكان. وحسب مصدر مطلع، فإن الهالك كان يسير على قارعة الطريق قبل أن تدهسه سيارة أجرة من الصنف الأول. واستنفرت الحادثة، السلطة المحلية في شخص باشا العروي، وعناصر الشرطة التابعة لمفوضيةأكمل القراءة »


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منذ 39 ثانية
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