أحالت لبنى لحلو قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، على غرفة الجنايات الابتدائية، قاضيا بالنيابة العامة و21 دركيا ضمنهم مسؤولون ومهربو مخدرات، إذ سيعرضون على أول جلسة، اليوم (الاثنين)، لمحاكمتهم في عدة جرائم، ترتبط بالاتجار الدولي للمخدرات. ويوجد قاض بتطوان ضمن المتابعين وملازم بمدرسة الدركأكمل القراءة »
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