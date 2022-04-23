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الرياضة

بركان في جولة الحسم أمام المصري

منذ دقيقتين
أزمة بين الفريقين تسبق المباراة والناجي متفائل يخوض نهضة بركان مباراة الحسم أمام ضيفه النادي المصري البورسعيدي، غدا ( الأحد )، بالملعب البلدي ببركان في العاشرة مساء، لحساب إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الافريقية. وانهزم الفريق البركاني في مباراة الذهاب بهدفين لواحد، ويقود مواجهة الغد طاقم تحكيم تونسي، بقيادة صادقأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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