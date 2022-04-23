الرياضة
الأسود يفتتحون التصفيات بمواجهة “بافانا”
ليبيريا دون ملعب مصادق عليه قبل مباراة المنتخب يفتتح المنتخب الوطني تصفيات كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023 بمواجهة نظيره الجنوب إفريقي في الفترة الممتدة ما بين 30 ماي و14 يونيو المقبلين، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة 11. وحددت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم «كاف» برنامج التصفيات، المؤهلة إلى نهائياتأكمل القراءة »
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