fbpx
الرياضة

أمريكا أول محك قبل المونديال

منذ 17 ثانية
الاختيار فرضه تشابه أسلوبه مع كندا ومصير خاليلوزيتش غامض يختبر المنتخب الوطني جاهزيته للمونديال، عندما يحل ضيفا على نظيره الأمريكي في فاتح يونيو المقبل بملعب سينسيناتي بأوهايو الأمريكية، في سياق استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وفضلأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 17 ثانية
شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة