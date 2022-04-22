الرياضة
أمريكا أول محك قبل المونديال
الاختيار فرضه تشابه أسلوبه مع كندا ومصير خاليلوزيتش غامض يختبر المنتخب الوطني جاهزيته للمونديال، عندما يحل ضيفا على نظيره الأمريكي في فاتح يونيو المقبل بملعب سينسيناتي بأوهايو الأمريكية، في سياق استعدادات المنتخبين لنهائيات كأس العالم، المقرر إقامتها في قطر في الفترة الممتدة ما بين 21 نونبر و18 دجنبر المقبلين. وفضلأكمل القراءة »
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