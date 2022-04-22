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وطنية

80‭ ‬في‭ ‬المائة‭ ‬من‭ ‬السجناء‭ ‬استفادوا‭ ‬من‭ ‬التلقيحات

منذ 28 ثانية
واجهت‭ ‬المندوبية‭ ‬العامة‭ ‬لإدارة‭ ‬السجون‭ ‬وإعادة‭ ‬الإدماج‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬الجائحة‭ ‬التي‭ ‬لازالت‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬نظم‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬التي‭ ‬فرضت‭ ‬عليها‭ ‬تبني‭ ‬مقاربة‭ ‬مندمجة‭ ‬في‭ ‬تدبير‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬بالوسط‭ ‬السجني‭.‬ وأبرزت‭ ‬المندوبية‭ ‬العامة،‭ ‬في‭ ‬التقرير‭ ‬السنوي‭ ‬لأنشطتها‭ ‬ل‭ ‬2021،‭ ‬أنها‭ ‬مكنت‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭أكمل القراءة »


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