وطنية
80 في المائة من السجناء استفادوا من التلقيحات
واجهت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في سياق الجائحة التي لازالت تؤثر على نظم الرعاية الصحية في مختلف بلدان العالم، العديد من التحديات التي فرضت عليها تبني مقاربة مندمجة في تدبير الرعاية الصحية بالوسط السجني. وأبرزت المندوبية العامة، في التقرير السنوي لأنشطتها ل 2021، أنها مكنت ما لا يقلأكمل القراءة »
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