الصباح الفني
قالوا
الدوزي كتب الفنان الدوزي على حسابه الرسمي على “إنستغرام” قائلا “تستمر الحياة مع أو بدون أي شخص أو أي كان”. قلوشي كتب الشاعر مصطفى قلوشي على صفحته بفيسبوك مقطعا شعريا جاء فيه “ماذا بوسعي أن أصنع بضحكة لا يقوى وجهي على حملها”. فتحي كتبت الممثلة ريم فتحي مقولة لـ”جورج ساند”أكمل القراءة »
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