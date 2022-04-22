حوادث
تفكيك شبكة “الحريك” بالناظور
أفادت مصادر “الصباح” أن عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة لفرقة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بالناظور تمكنت، الثلاثاء الماضي، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من وضع حد لعصابة إجرامية تتكون من ستة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكات دولية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجارأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا