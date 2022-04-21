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بانوراما

وصفات كراميلا

منذ 37 ثانية
كيك رولي بالكريمة المقادير 4 حبات بيض  40  مليلترا من الزيت 40  مليلترا من الماء 80  غراما من السكر فانيلا 4  غرامات من خميرة الحلويات 100  غرام من الدقيق  2 ملاعق كبيرة من الكاكاو المر مقادير الكريمة 100  غرام من موس الشوكولاتة 150  مليلترا من الحليب البارد للتزيين شوكولا طريقة التحضير: نضع في وعاء الخلاط الكهربائي، البيض والسكر والفانيلاأكمل القراءة »


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