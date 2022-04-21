بانوراما
وصفات كراميلا
كيك رولي بالكريمة المقادير 4 حبات بيض 40 مليلترا من الزيت 40 مليلترا من الماء 80 غراما من السكر فانيلا 4 غرامات من خميرة الحلويات 100 غرام من الدقيق 2 ملاعق كبيرة من الكاكاو المر مقادير الكريمة 100 غرام من موس الشوكولاتة 150 مليلترا من الحليب البارد للتزيين شوكولا طريقة التحضير: نضع في وعاء الخلاط الكهربائي، البيض والسكر والفانيلاأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا