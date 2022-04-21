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تحت الدف

منذ 11 ثانية
يبحث المغاربة عن فرص شغل، بأي وسيلة كانت، بما فيها الهجرة السرية، قصد تحسين أوضاعهم الاجتماعية، ولم لا إقامة مشروع ولو صغير يدر عليهم أرباحا، ولذلك تحركت بعض الوزارات لتفعيل برامج التشغيل، لتفادي حدوث احتقان اجتماعي. ولو سلمنا بحسن نية وزارة السياحة في مساعدة الشباب على إيجاد فرص عمل، وتقديمأكمل القراءة »


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منذ 11 ثانية
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