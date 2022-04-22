مجتمع
الإعفاء الضريبي يخضع لمساطر قانونية
مهتمون يؤكدون أنه امتياز وليس اجتهادا وأن الإعفاءات تكون مسجلة بأرقام مرجعية أجمع مهتمون بالمساطر الضريبية أن الإعفاء من الضريبة يكون مرهونا بشروط مشددة، وهو امتياز وليس اجتهادا، وأن القطاعات المستفيدة منه تبقى معينة، مؤكدين أن المشرع راعى مجموعة من الظروف قبل منح الامتياز. وكشف محام بهيأة الرباط، في لقاءأكمل القراءة »
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