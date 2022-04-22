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مجتمع

اختلالات في توزيع مشاريع أوراش

منذ 19 ثانية
فجرت اللوائح التي أعلن عنها المجلس الإقليمي بزاكورة، والتي تضمنت أسماء المستفيدين من برنامج أوراش، موجة غضب في أوساط فعاليات ونشطاء بالمنطقة، بسبب ما اعتبروه استغلالا للنفوذ والمحسوبية في اختيار الجمعيات المستفيدة من البرنامج. وكشفت مصادر “الصباح” أن لوائح الجمعيات التي جرى انتقاؤها للاستفادة من برنامج أوراش، تمت وفق منطقأكمل القراءة »


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منذ 19 ثانية
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