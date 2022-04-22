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الصباح الفني

الزعيمي‭ ‬تستعد‭ ‬لعرض‭ “‬شوهة‭”‬

منذ 35 ثانية
أعلنت‭ ‬الممثلة‭ ‬مريم‭ ‬الزعيمي‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬الفيلم‭ ‬السينمائي‭ ‬القصير‭ ‬بعنوان‭ “‬شوهة‭” ‬من‭ ‬بطولتها‭ ‬في‭ ‬القاعات‭ ‬السينمائية‭ ‬يوم‭ ‬خامس‭ ‬وعشرين‭ ‬أبريل‭ ‬الجاري‭.‬ وعبرت‭ ‬مريم‭ ‬الزعيمي‭ ‬عن‭ ‬سعادتها‭ ‬الكبيرة‭ ‬باشتغالها‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬العمل،‭ ‬الذي‭ ‬تقاسمت‭ ‬صورة‭ ‬من‭ ‬ملصقه‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬وعلقت‭ ‬عليه‭ “‬بكثير‭ ‬من‭ ‬الحب‭ ‬أتقاسم‭ ‬معكم‭ ‬الملصق‭ ‬الرسمي‭أكمل القراءة »


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