الصباح الفني
الزعيمي تستعد لعرض “شوهة”
أعلنت الممثلة مريم الزعيمي عن إطلاق الفيلم السينمائي القصير بعنوان “شوهة” من بطولتها في القاعات السينمائية يوم خامس وعشرين أبريل الجاري. وعبرت مريم الزعيمي عن سعادتها الكبيرة باشتغالها على هذا العمل، الذي تقاسمت صورة من ملصقه على حسابها الرسمي على “إنستغرام” وعلقت عليه “بكثير من الحب أتقاسم معكم الملصق الرسميأكمل القراءة »
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