حوادث
الحبس لمتهم حاول اغتصاب متزوجة
قضت غرفة الجنايات الابتدائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، أخيرا ، بإدانة شاب في الثلاثينات من عمره، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها ألف درهم، بعد متابعته من أجل الهجوم على مسكن الغير ليلا، ومحاولة اغتصاب متزوجة. واعترف المتهم، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، خلال أول جلسة عقدتها، والتي اعتبرت خلالهاأكمل القراءة »
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