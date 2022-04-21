حوادث
“ترمضينة “تنتهي بقتل أشقاء لعمهم
خلاف حول إرث تطور إلى عراك قبل أن يجهزوا عليه بـ”منجل” يتواصل مسلسل الجرائم المرتبطة بـ «الترمضين»، ليشمل هذه المرة أقرب الناس، بعد أن اهتز دوار الخنانفة أولاد بوكرين التابع لجماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها خمسيني على يد جناة لم يكونوا سوى أبناء أخيه.أكمل القراءة »
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