fbpx
حوادث

“ترمضينة “تنتهي بقتل أشقاء لعمهم

منذ 21 ثانية
خلاف حول إرث تطور إلى عراك قبل أن يجهزوا عليه بـ”منجل” يتواصل مسلسل الجرائم المرتبطة بـ «الترمضين»، ليشمل هذه المرة أقرب الناس، بعد أن اهتز دوار الخنانفة أولاد بوكرين التابع لجماعة المربوح بإقليم قلعة السراغنة، على وقع جريمة قتل ذهب ضحيتها خمسيني على يد جناة لم يكونوا سوى أبناء أخيه.أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 21 ثانية
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة