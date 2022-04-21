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الطالبي يشبه لجان البرلمان بـ “روتيني اليومي”
برر رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، وقف البث المباشر لجلسات اللجان البرلمانية عبر منصة “فيسبوك”، بأن الأمر بات أشبه بـ «روتيني اليومي». وأوضح الطالبي أنه منع البث المباشر لجلسات اللجان البرلمانية الدائمة، في مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتم استغلال ما يبث من قبل خصوم المغرب، والمناوئين للمصالح العلياأكمل القراءة »
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