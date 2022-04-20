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أرض قيمتها 20 مليارا بـ 250 درهما

منذ 23 ثانية
انتحال صفة محام وتهديد وابتزاز تورط دركيا سابقا يجري قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الاستئناف بالبيضاء بحثا في ملف أرض يتم التلاعب في وثائقها من قبل شبكة يحركها منعش عقاري وتضم بين أعضائها دركيا سابقا، تم عزله بعد إدانته في قضية أمام المحكمة العسكرية من أجل الابتزاز والتهديد في حقأكمل القراءة »


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منذ 23 ثانية
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