الأولى
بنكيران يشق المعارضة
تبادل للاتهامات بين قادتها حول كيفية التعامل مع الحكومة شهدت المعارضة تصدعا، في سابقة من نوعها في تاريخ العمل السياسي بالمغرب، بسبب عدم وضوح موقف قادة “بيجيدي” إزاء حكومة عزيز أخنوش. وفي التفاصيل، تبادل قادة المعارضة الاتهامات في ما بينهم، وغضب كل واحد منهم على الآخر، إذ بدا أن عبدأكمل القراءة »
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